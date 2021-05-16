Организация исламского сотрудничества призвала СБ ООН вмешаться в ближневосточный конфликт

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) осуждает действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан и призывает международное сообщество, главным образом Совет Безопасности ООН, вмешаться в конфликт. Об этом говорится в резолюции, принятой в воскресенье по итогам заседания глав МИД стран - членов ОИС, которое прошло по инициативе Саудовской Аравии в формате видеоконференции.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Рассмотрев последние события на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, <...> ОИС самым решительным образом осуждает варварские нападения оккупационных властей Израиля на палестинский народ, его земли и святые места", - указывается в документе. В нем также отмечается, что ОИС "требует прекратить все нарушения, совершаемые оккупационными властями Израиля, включая неуважение к святым местам".

Политика израильских властей в Восточном Иерусалиме, в частности, в квартале Шейх-Джаррах, откуда планируется выселение ряда арабских семей, в резолюции охарактеризована как "система расовой сегрегации".

Помимо этого, организация считает, что Израиль несет всю полноту ответственности за обострение палестино-израильского конфликта, "вызванное систематическими преступлениями против палестинского народа <...>, в частности широкомасштабными варварскими военными нападениями на сектор Газа".

ОИС подчеркивает ответственность международного сообщества, в первую очередь СБ ООН, за "принятие незамедлительных мер по прекращению варварских нападений израильских оккупационных войск на палестинский народ <...> и заявляет о своем осуждении инертности Совбеза в решении палестинского вопроса - самого старого в его повестке дня".

Обострение конфликта

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали.

Палестинская сторона сообщает о 202 погибших и около 5,6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем. В секторе Газа убит 181 палестинец, еще 21 - на Западном берегу реки Иордан.