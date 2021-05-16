Генсек ООН назвал переговоры единственным выходом из ближневосточного кризиса

ООН, 16 мая. /ТАСС/. Переговоры об урегулировании на Ближнем Востоке на основе двухгосударственного решения остаются единственным путем к установлению мира и безопасности. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. Встреча проходит в режиме видеосвязи.

"Единственный путь вперед - это возвращение к переговорам с целью создания двух государств, чтобы два государства жили бок о бок в мире и безопасности, взаимно признавая друг друга, при том что Иерусалим будет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями", - сказал Гутерриш.

Военные действия между Израилем и Палестиной должны быть немедленно прекращены, заявил генеральный секретарь ООН.

"Бои должны прекратиться. Ракеты и минометы с одной стороны и воздушные и артиллерийские удары с другой должны быть остановлены. Я призываю все стороны внять этому призыву", - сказал он.

Генсек также отметил, что кровопролитие продолжается до сих пор. "Кровавая расправа продолжилась сегодня. Этот бессмысленный круг массовых убийств, террора и разрушения должен быть прекращен немедленно", - заявил глава всемирной организации, отметив, что все участники конфликта должны соблюдать международное гуманитарное право и права человека.

Кроме того, генсек ООН подчеркнул, что потрясен количеством жертв среди мирного палестинского населения, женщин и детей в результате израильских авиаударов.

Генеральный секретарь ООН также заявил, что журналисты в зоне палестино-израильского конфликта должны иметь возможность работать без угрозы страха и травли. "Журналистам нужно позволить работать без страха и притеснений. Разрушение офисов СМИ в секторе Газа вызывает крайнее беспокойство", - сказал Гутерриш.

Риск кризиса в регионе

Обострение вокруг сектора Газа может привести к неконтролируемому кризису во всем регионе, отметил Гутерриш.

"В результате боевых действий создается риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона, что потенциально способно создать новый опасный очаг нестабильности, - сказал он. - Есть потенциал для начала неконтролируемого кризиса как в области безопасности, так и в гуманитарной сфере, а также для нового роста экстремизма не только на оккупированных палестинских территориях и в Израиле, но и в регионе в целом", - сказал генсек ООН.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о 202 погибших и порядка 5,6 тысячи раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем: в секторе Газа убит 181 палестинец, еще 21 - на Западном берегу реки Иордан.