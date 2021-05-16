Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать против радикалов в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Израильские военные продолжат предпринимать действия против радикалов в секторе Газа, обстреливающих ракетами еврейское государство, что "займет некоторое время". Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телеобращения, которое транслируют основные каналы местного телевидения.

Его выступление началось сразу после оперативного совещания в здании Минобороны, в котором, как сообщила ранее канцелярия главы правительства, участвовали министр обороны Бени Ганц, начальник Генштаба армии Авив Кохави, руководители Совета национальной безопасности, разведок ШАБАК и "Моссад".