СМИ: движение ХАМАС пыталось нанести удар по газовой платформе в Средиземном море

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, предприняла попытку нанести удар по газовой платформе в Средиземном море с использованием подводных лодок с дистанционным управлением. Об этом со ссылкой на израильские источники сообщила в воскресенье палестинская радиостанция Donya Al Watan .

Она уточнила, что "Бригады Иззэддина аль-Кассама" пытались нанести удар по морской платформе, расположенной в 20 км от города Газа, в ответ на недавние жертвы и разрушения в прибрежном анклаве в результате ударов израильской авиации. Беспилотные подводные лодки собственного производства находятся на вооружении у боевого крыла ХАМАС, отмечается в сообщении.

Палестинские радикальные группировки в прибрежном анклаве и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали.

Палестинская сторона сообщает о 202 погибших и порядка 5,6 тысячи раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем. В секторе Газа убит 181 палестинец, еще 21 - на Западном берегу реки Иордан.