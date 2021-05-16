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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Палестины призвал защитить мусульманские святыни от действий израильских властей

Рияд аль-Малики обвинил власти Израиля в преследовании народа и совершении военных преступлений против граждан и человечности

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Международное сообщество должно защитить святые для палестинцев и всего мусульманского мира места от "агрессивных действий израильских властей". Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. Встреча проходит по видеосвязи.

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"Мир начался с Иерусалима. Вы хотите достижения мира? Начните с [населенного преимущественно арабами квартала Восточного Иерусалима] Шейх-Джаррах. Защитите Храмовую гору от попыток ее целенаправленного разделения", - указал министр. По его словам, израильские власти проводят "агрессивную политику, которая является, по сути, апартеидом" в отношении ценностей палестинцев и мусульман всего мира, в частности "называя Иерусалим единой столицей Израиля".

"Власти Израиля преследует наш народ и совершают военные преступления против него и против человечности. <...> Палестинский народ является жертвой насильственного переселения, дискриминации и пренебрежительного отношения к его правам по обе стороны "зеленой линии" (границы 1967 года - прим. ТАСС)", - подчеркнул глава МИД Палестины.

"Возможно, Израиль верит в то, что он побеждает, однако же <...> наш народ никогда не откажется от своих прав. Свобода Палестины - единственный путь к миру", - резюмировал аль-Малики.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали.

Палестинская сторона сообщает о 202 погибших и порядка 5,6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем. В секторе Газа убиты 192 палестинца, еще 21 - на Западном берегу реки Иордан.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Палестино-израильский конфликт
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