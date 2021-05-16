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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД КНР призвал Палестину и Израиль воздержаться от силовых методов

По словам Ван И, международное сообщество должно незамедлительно оказать активное содействие для предотвращения эскалации палестино-израильского конфликта

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Китайская сторона призывает Палестину и Израиль воздержаться от силовых методов ради урегулирования палестино-израильского конфликта и восстановления долгосрочного мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И.

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"Китай решительно осуждает акты насилия по отношению к мирным жителям. Мы еще раз обращаемся к Палестине и Израилю и настаиваем, чтобы они незамедлительно прекратили враждебные действия по отношению друг к другу", - сообщил он, выступая в режиме видеоконференции в ходе дискуссий Совета Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Ван И, международное сообщество должно незамедлительно оказать активное содействие для предотвращения эскалации палестино-израильского конфликта. "Только долгосрочное справедливое решение палестинской проблемы позволит обеспечить безопасность на Ближнем Востоке", - отметил министр.

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