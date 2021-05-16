МИД Иордании: Израиль должен прекратить эскалацию и отказаться от насилия в Иерусалиме

ООН, 16 мая. /ТАСС/. Израиль как оккупирующая держава несет ответственность за происходящую военную эскалацию на палестинских территориях. Об этом заявил в воскресенье на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади, потребовав от Израиля "прекратить шаги, которые привели к обострению ситуации во всем регионе".

"Насильственное выселение арабских жителей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах стало причиной нынешних событий, и эти израильские действия следует рассматривать как военное преступление", - сказал руководитель иорданского внешнеполитического ведомства. При этом он подчеркнул, что международное сообщество "несет ответственность за защиту населения в Восточном Иерусалиме".

Ас-Сафади призвал к выполнению ооновских резолюций по ближневосточному конфликту. "Мы должны взять на себя ответственность за обеспечение мира в регионе и начать переговоры, которые приведут к реализации законных прав палестинского народа, - отметил он. - Необходимо положить конец израильской оккупации, которая является источником всех бед".

Вице-премьер и глава МИД напомнил, что Иордания покровительствует христианским и мусульманским святыням Восточного Иерусалима и будет "прикладывать все усилия с целью сохранения неизменным его исторического и правового статуса". "У решения, предусматривающего создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности бок о бок с Израилем, нет альтернативы", - указал ас-Сафади.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о 202 погибших и порядка 5,6 тысячи раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем: в секторе Газа убит 181 палестинец, еще 21 - на Западном берегу реки Иордан.