СМИ: ХАМАС заявило об ударе по военному объекту Израиля

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, заявила о нанесении удара по военному объекту на юге Израиля, в результате которого, как она утверждает, среди военных есть потери. Об этом сообщила в воскресенье палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

"Мы нанесли сегодня вечером удар по [военному] объекту в Нахаль-Озе (кибуц на юге Израиля близ границы с сектором Газа) несколькими минометными снарядами и подтверждаем наличие раненых в стане врага", - приводит радиостанция заявление боевого крыла ХАМАС.