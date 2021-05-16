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Палестино-израильский конфликт
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США заявили, что окажут поддержку, если Израиль и Палестина захотят перемирия

Постоянный представитель США при Объединенных Нациях Линда Томас-Гринфилд отметила, что все стороны конфликта должны вернуться к работе над тем, чтобы мирно сосуществовать рядом друг с другом

ООН, 16 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать поддержку в посредничестве между Израилем и Палестиной, если они решат добиваться перемирия, заявила в воскресенье постоянный представитель США при Объединенных Нациях Линда Томас-Гринфилд, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. Встреча проходит по видеосвязи.

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"Мы готовы предоставить нашу поддержку в посредничестве, если стороны будут работать над перемирием, потому что мы верим, что израильтяне и палестинцы имеют равное право жить в безопасности", - сказала она.

Дипломат также отметила, что "нынешний круг насилия должен прекратиться", а все стороны конфликта должны вернуться к работе над тем, чтобы мирно сосуществовать рядом друг с другом.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о 202 погибших и порядка 5,6 тысячи раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем: в секторе Газа убит 181 палестинец, еще 21 - на Западном берегу реки Иордан.

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