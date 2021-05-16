Земан: взрывы в Чехии могли быть устроены с целью скрыть недостачу на складах боеприпасов

ПРАГА, 16 мая. /ТАСС/. Взрывы на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году, в причастности к которым местные власти подозревают российские спецслужбы, могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Об этом заявил в воскресенье глава чешского государства Милош Земан в интервью программе "Президентский пресс-клуб" радиостанции "Частота-1" .

Земан и российско-чешские отношения в свете инцидента во Врбетице

Дипломатическая война. Земан и российско-чешские отношения в свете инцидента во Врбетице

"Я, в отличие от других [политиков], не являюсь сторонником [лишь] одной версии [взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб]. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи", - сказал он.

Земан, встретившийся с Бенешовой в среду, призвал дождаться итогов расследования инцидента во Врбетице, которое ведут правоохранительные органы республики. "Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке - прим. ТАСС)", - отметил он, добавив, что рассчитывает на успешное и оперативное завершение этого процесса.

Президент полагает, что следствию целесообразно сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов, поскольку в связи с ней возникает много вопросов.

Версия о причастности российских спецслужб также остается у следствия. "Считаю версию о российском [следе] серьезным подозрением. Это подозрение необходимо расследовать", - сказал Земан.

Чехия в списке недружественных стран

Чешский лидер выразил сожаление по поводу включение его страны Россией в список недружественных государств. Этот шаг, по его словам, был преждевременным.

"Всегда плохо быть недругом. С российской стороны это глупость - делать недругов из недавних друзей", - считает Земан.

Он также сообщил, что поддержал высылку из Праги сотрудников посольства РФ в связи со взрывами во Врбетице. "Я поддержал эту высылку", - отметил президент, напомнив, что до конца мая штат дипломатических представительств двух государств будет приведет в паритетное соответствие.

Отчет контрразведки

Коснувшись отчета контрразведки об инциденте во Врбетице, Земан напомнил, что премьер-министр республики Андрей Бабиш хотел рассекретить его, чтобы общественность могла узнать подробности.

"Думаю, что в отчете контрразведки нет ничего секретного", - сказал глава государства.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.