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Оркестр Сил обороны Эстонии упразднят в рамках сокращения расходов

Пресс-секретарь Сил обороны Таави Каротамм уточнил, что оркестр, который насчитывает 41 участника, распустят в сентябре

ТАЛЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Силы обороны Эстонии намерены распустить свой оркестр в рамках программы сокращения расходов. Об этом в воскресенье сказал пресс-секретарь Сил обороны Таави Каротамм.

"Сокращение пройдет при принятии мер экономии, предусмотренных в новой стратегии госбюджета, - сообщил он порталу Delfi. - Весь государственный сектор должен экономить ресурсы, и это не обойдет стороной и Силы обороны".

Каротамм добавил, что оркестр, который насчитывает 41 участника, распустят в сентябре. В общей сложности Силы обороны намерены сократить штат вооруженных сил с нынешних 5 000 до 4 800 позиций. В первую очередь, реорганизация коснется вспомогательных служб, включая референтов, юристов и сотрудников отдела кадров. Военный оркестр и капелланская служба прекратят существование в нынешнем виде.

Подробный план сокращений командующий Силами обороны представит министру обороны в начале июня.

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