Чешский премьер настаивает на единственной версии инцидента во Врбетице, связанной с РФ

ПРАГА, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя сделанное ранее в воскресенье президентом республики Милошем Земаном заявление о нескольких версиях расследования инцидента во Врбетице, заявил в интервью радиостанции Frekvence , что следствие работает с единственной версией, связанной с российскими спецслужбами.

"Я объяснил господину президенту, что полиция, действительно, расследует только одну версию [связанную с российскими спецслужбами]. Возможно, что с начала расследования [инцидента во Врбетице] там было больше версий. Я не могу объяснить, почему господин президент до сих пор настаивает, что существует больше версий", - сказал Бабиш.

Земан, сославшись на министра юстиции Чехии Марию Бенешову, заявил радиостанции Frekvence, что взрывы на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году, в причастности к которым власти подозревают российские спецслужбы, могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов.

Таким образом, по словам Земана, следствие расследует три версии причин произошедшего инцидента. Хозяин Пражского града 25 апреля в телеобращении к народу заявил, что в Чехии работают с двумя версиями: по одной из них взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, по другой вину за это несут агенты иностранных спецслужб.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.