Глава Минюста Чехии опровергла слова Земан о нескольких версиях инцидента во Врбетице

ПРАГА, 16 мая. /ТАСС/. Министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергала сделанное в воскресенье президентом республики Милошем Земаном со ссылкой на нее заявление о существовании трех версий расследования взрывов военных складов в деревне Врбетице (восток страны) в 2014 году. Об этом она заявила журналистам.

"Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ", - сказала политик.

Земан, сославшись в интервью радиостанции Frekvence на главу Минюста, сказал, что взрывы во Врбетице могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента, включая недостачу. Хозяин Пражского града 25 апреля в телеобращении к народу заявил, что в Чехии работают с двумя версиями: по одной из них взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, по другой вину за это несут агенты иностранных спецслужб.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.