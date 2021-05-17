{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представители профсоюзов Колумбии объявили о новой масштабной манифестации

Марш назначен на 19 мая

БОГОТА, 17 мая. /ТАСС/. Национальный забастовочный комитет Колумбии, в который входят представители профсоюзов и общественных организаций, принял решение назначить новую общенациональную акцию протеста на 19 мая. Об этом в воскресенье заявил представитель организации Фабио Ариас.

"Мы надеемся, что этот новый марш, назначенный на 19 мая, будет масштабным, мощным и мирным", - заявил он, чьи слова приводит радиостанция La FM.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.

Теги
Колумбия
Палестино-израильский конфликт
Байден заявил, что США продолжат переговоры с участниками конфликта на Ближнем Востоке
Американский лидер подчеркнул, что жители Израиля и Палестины в равной степени заслуживают жить в безопасности
Читать полностью