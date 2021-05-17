СМИ: Британия намерена предложить G7 поставить цель полностью отказаться от ТЭЦ на угле

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено на предстоящем в июне саммите Группы семи (G7) предложить коллегам по объединению поставить цель как можно скорее добиться полного отказа от угольных электростанций. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что британская сторона предлагает включить соответствующий пункт в совместное заявление по итогам встречи на высшем уровне. При этом предварительное обсуждение этого вопроса может пройти во время онлайн-встречи министров окружающей среды "семерки" 20-21 мая.

Среди стран Группы семи Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция заявляли о планах отказаться от угольной генерации. Положительно к этому вопросу относится и администрация президента США Джо Байдена. Япония ранее также объявляла, что начнет выработку нового плана по выводу из эксплуатации угольных электростанций к 2030 году с целью снижения выбросов углекислого газа. Однако для нее, как отмечает Киодо, полный отказ от угольной энергетики на фоне слабых перспектив по перезапуску всех реакторов, остановленных после аварии на АЭС "Фукусима-1", представляется достаточно сложной задачей.

Сейчас в Японии работают около 140 угольных электростанций, 26 из них построены недавно и представляют собой современные энергоблоки с высоким КПД и низкими выбросами углекислого газа. Из оставшихся 114 правительство намерено вывести из эксплуатации около 100. По плану, после 2030 года угольные электростанции должны остаться только в префектурах Окинава, Хоккайдо и других особых районах с целью обеспечения дополнительных мощностей на случай стихийных бедствий и аварийных ситуаций.

Великобритания намерена провести в традиционном формате и саммит G7 с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем примут участие лидеры неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира, а также глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.