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Палестино-израильский конфликт

МИД Японии порекомендовал соотечественникам покинуть сектор Газа

Степень опасности в этом регионе поднята до наивысшего уровня

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. МИД Японии официально порекомендовал в понедельник гражданам страны покинуть сектор Газа и прилегающие районы, а также отказаться от поездок туда. Степень опасности там поднята до наивысшего четвертого уровня, говорится в сообщении на сайте министерства.

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"Откажитесь от поездки туда, какие бы ни были у вас причины для этого", - отмечается в документе.

Указывается также, что японские дипломатические представительства из-за обострения обстановки и проблем с передвижениями не могут сейчас в должной мере обеспечивать безопасность граждан страны в регионе.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.

Теги
ЯпонияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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