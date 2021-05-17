Генконсул США на Урале покинула Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает должность на Урале, ее прощальное обращение опубликовано в официальном аккаунте Instagram диппредставительства.

"Несмотря на то, что из-за пандемии у меня было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в этом красивом регионе, я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями", - говорится в прощальном обращении.

Генконсул выразила надежду на скорое возобновление работы диппредставительства в Екатеринбурге в полном объеме.

Ранее американская сторона объявила, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.