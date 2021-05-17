В Эстонии начались международные учения Kevadtorm

ТАЛЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Крупные международные учения Kevadtorm ("Весенний шторм") начинаются в понедельник в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Учения являются заключительным этапом подготовки военнослужащих срочной службы, наша цель - выпустить в резерв подразделения, которые не будут уступать своим предшественникам", - сказал подполковник Эркки Рооснурм.

В ходе учений, которые будут продолжаться до 5 июня, Силы обороны проверят взаимодействие и боеготовность подразделений, в том числе батальонов 1-й и 2-й пехотной бригад, а также специальных рот и подразделения военной полиции. Наиболее интенсивная часть маневров запланирована в период с 24 мая по 5 июня, когда пройдут учебные бои между соединениями, а также боевые стрельбы с акцентом на взаимодействие между бригадами.

Как сообщила ранее пресс-служба министерства обороны республики, в учениях примут участие почти 7 тыс. военнослужащих Эстонии, а также Великобритании, Дании, Италии, Латвии, Польши, США и Франции. Учения пройдут в основном на территории центральной и северной Эстонии.

Такие учения проходят в Эстонии ежегодно в апреле - мае. В прошлом году из-за пандемии коронавируса они прошли в усеченном формате: вместо изначально запланированных 10 тыс. военнослужащих из 14 стран в них приняли участие около 3,2 тыс.