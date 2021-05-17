Спецслужбы Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ гражданина республики

ВАРШАВА, 17 мая. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина республики Марчина К. (фамилия по польским законам не называется), подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче им информации, касающейся военной отрасли. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"5 мая 2021 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 43-летнего мужчину по подозрению в шпионаже. Согласно материалам, собранным АВБ, вышеупомянутый гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами России", - информировал он.

По версии следствия, подозреваемый выполнял порученные ему задачи, в том числе предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы из военной отрасли, а также о юридических лицах и гражданах Польши.

Сообщается, что задержанный признался во вменяемых ему действиях. Суд назначил ему трехмесячный арест. Следователи по этому делу провели обыски, допросили свидетелей, собрали предметы и документы, которые дополнили доказательную базу. Все материалы расследования засекречены.