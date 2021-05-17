АP: администрация США не хочет усиливать давление на Израиль

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пока не выказывает желания усилить давление на Израиль, чтобы добиться немедленного прекращения боевых действий между израильскими вооруженными силами и движением ХАМАС, отмечает в понедельник агентство Associated Press (АP).

"В то время, как боевые действия между Израилем и движением ХАМАС достигли наибольшей интенсивности с 2014 года, а также несмотря на резкую международную реакцию, администрация Байдена отказывается критиковать действия Израиля или отправить в регион своего высокопоставленного представителя", - пишет агентство.

Выступая в воскресенье на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила: "Мы готовы предоставить нашу поддержку в посредничестве, если стороны будут работать над перемирием, потому что мы верим, что израильтяне и палестинцы имеют равное право жить в безопасности".

Тем не менее США "на протяжении нескольких дней блокируют усилия Китая, Норвегии и Туниса добиться принятия Совбезом ООН заявления с призывом к прекращению боевых действий", напоминает АP.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.