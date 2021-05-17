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Палестино-израильский конфликт

В Газе обвинили Израиль в применении фосфорных боеприпасов

Оккупационные войска выпустили восемь фосфорных снарядов, заявил глава службы гражданской обороны северной части анклава Хасан аль-Джамаси

ТАСС, 17 мая. Армия обороны Израиля применила в понедельник фосфорные боеприпасы во время обстрелов сектора Газа, которые не прекращаются уже неделю. С таким утверждением выступил в эфире телеканала Al Jazeera глава службы гражданской обороны северной части анклава Хасан аль-Джамаси.

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"С утра оккупационные войска выпустили восемь фосфорных снарядов", - сказал он.

Как уточнило в опубликованном заявлении Главное управление гражданской обороны сектора, израильская армия нанесла в утренние часы удар по одной из фабрик по производству поролона к востоку от лагеря Джабалия на севере Газы, применив несколько "зажигательных фосфорных" боеприпасов и дымовых шашек. "Бомбардировка привела к возникновению крупных пожаров на складах предприятия, поскольку там находились легковоспламеняющиеся материалы", - говорится в заявлении управления.

Армия обороны Израиля не комментирует эту информацию. Подтвердить ее из других источников пока не представляется возможным.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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