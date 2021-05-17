СМИ: владелец складов во Врбетице мог встретиться с подозреваемыми во взрывах

ПРАГА, 17 мая. /ТАСС/. Следствие по инциденту во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, считает, что владелец компании Imex Group, арендовавшей складской комплекс у чешской армии, Петер Бернатик - младший мог встречаться с сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в причастности к инциденту. Как сообщило в понедельник издание Respekt , пока это лишь одна из версий правоохранительных органов.

По сведениям издания, благодаря данным мобильных операторов, полиция установила, что Бернатик-младший 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва, в течение около 40 минут находился поблизости от гостиницы "Коррадо". Там, по версии следствия, проживали подозреваемые.

После этого Бернатик-младший выехал во Врбетице. На складах, сотрудникам которых на 15 октября 2014 года был предоставлен отгул, он пробыл примерно три часа. Следствие не исключает, что владелец фирмы мог провезти в своем автомобиле, который охрана складского комплекса не досматривала, предполагаемых агентов спецслужб. При этом, как отмечает Respekt, факт встречи с ними у гостиницы в Остраве установить не удалось. Версия находится в работе.

Бернатик-младший, который, согласно журналу, проходит по делу о взрывах как один из подозреваемых, отказывается отвечать на вопросы журналистов. Его адвокат Радек Ондруш вначале заявлял, что подзащитный мог на краткое время припарковать автомобиль рядом с отелем, а затем стал категорически отрицать присутствие владельца Imex Group в данном месте и возможность его встречи с подозреваемыми.

Чешские операторы мобильной связи, согласно действующему законодательству, обязаны в течение полугода хранить данные систем связи о действиях своих клиентов. После ЧП во Врбетице полиция приняла решение сохранить полученные от них данные, которые были сняты с систем мобильной связи в период инцидента. Благодаря этому удалось, в частности, установить точную схему передвижения владельца Imex Group.

Инцидент во Врбетице

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса в деревне Врбетице на востоке республики лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.