В ЕС обеспокоены ударом по офисам СМИ в Газе

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Евросоюз выражает чрезвычайную обеспокоенность ударом Израиля по офисам СМИ в Газе, журналисты должны работать в свободной среде. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Журналисты должны иметь возможность работать в свободной среде, и это еще важнее в конфликтной зоне. Разрушение офисов СМИ вызывает чрезвычайное беспокойство, конечно", - сказал он.

По словам Стано, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель последние дни находится в постоянном контакте с властями региона и международными партнерами с целью остановить эскалацию конфликта. Он напомнил, что Боррель созвал экстренное заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза на 18 мая, чтобы обсудить ситуацию. "Приоритет сейчас - остановить эскалацию, чтобы люди больше не умирали", - добавил Стано.

Евросоюз на данный момент не обсуждает вопрос введения санкций в связи с палестино-израильским конфликтом, отметил Стано. "Насколько мне известно, на данный момент ни одна страна не поднимала вопрос о введении санкций", - сказал он.

Ранее израильские военные уничтожили здание в секторе Газа, в котором располагались офисы нескольких международных СМИ, в том числе агентства Associated Press. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС, а офисы СМИ использовались этим движением в качестве "живого щита". Гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены перед атакой.