В Белоруссии расширили круг лиц, которые подлежат государственной защите

Ранее документ был принят белорусским парламентом. В обновленном законе расширяется круг лиц, подлежащих государственной защите. В него, в частности, дополнительно включены военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии, других войск и воинских формирований в случаях выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка, а также сотрудники Службы безопасности президента. Меры защиты можно будет применять к любому лицу, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Небольшие локальные протестные акции продолжаются до сих пор.