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Палестино-израильский конфликт
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Глава Генштаба Израиля после новых обстрелов приказал продолжить удары по радикалам в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля провел в понедельник совещание по оценке ситуации после новых ракетных обстрелов из сектора Газа и приказал военным продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава. Об этом сообщил в понедельник в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель армии Джонатан Конрикус.

"Начальник Генштаба провел совещание по оценке ситуации в свете продолжения ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа. Было решено продолжать удары по террористическим объектам в секторе Газа", - сказал армейский представитель.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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