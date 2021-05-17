ХАМАС объявило об ударе по военной базе Израиля "Орим"

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, заявила о нанесении удара по военной базе Израиля "Орим". Об этом сообщила в понедельник палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa .

"Мы нанесли удар по [военной] базе "Орим", а также возобновили обстрелы ракетами в направлении города Нетивот [в южной части Израиля]", - приводит радиостанция заявление боевого крыла ХАМАС. Помимо этого, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" информировали об ударах в направлении южного израильского города Кирьят-Малахи.

Группировка "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся вооруженным крылом палестинского "Исламского джихада", объявила о новых обстрелах в направлении военного объекта в районе поселения Нахаль-Оз на юге Израиля близ границы с Газой.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 220.