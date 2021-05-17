Группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из своих командиров при авиаударе

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила информацию о гибели одного из своих командиров Хусама Абу Харбида в результате удара ВС Израиля. Заявление группировки в понедельник приводит телеканал Al Jazeera .

"Мы скорбим в связи с гибелью Хусама Абу Харбида, командира "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима", является вооруженным крылом палестинского "Исламского джихада" - прим. ТАСС) на севере Газы. Мы заверяем, что продолжим борьбу, которая завершится только после того, как оккупанты покинут каждую пядь нашей земли", - отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник газета The Times of Israe сообщила о гибели Абу Харбида в результате авиаудара ВС Израиля, который был нанесен по его дому. Позднее о его ликвидации заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 220.