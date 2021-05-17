Вучич считает, что в ЕС устали от расширения

БЕЛГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) устал от расширения, а страны Балканского региона устали от разговоров о вступлении в ЕС. Об этом заявил в понедельник журналистам в Любляне президент Сербии Александар Вучич после встречи в формате Брдо-Бриони с участием лидеров стран Западных Балкан. Его обращение транслировало агентство Танюг.

"Я не верю, что в настоящий момент в Евросоюзе серьезно думают об этом [о приеме балканских стран в ЕС]. Даже если бы мы все сделали и достигли компромисса между Белградом и Приштиной, что, очевидно, нереально, даже если бы мы все это сделали - все равно не стали бы членами ЕС. Это один из ключевых вопросов, о котором никто не говорит: реальная ситуация в Европе такова, что существует усталость от расширения, <...> немалая усталость от самих разговоров обо всем этом. Но, конечно, наша работа - это оставаться на европейском пути, потому что это лучше всего для всех нас на Западных Балканах", - сказал Вучич, выразив сомнение в приеме государств региона в состав Евросоюза в ближайшие пять лет.

Ранее Борут Пахор, президент Словении, которая в этом году принимает у себя саммит Западных Балкан, заявил в Белграде, что расширение Европейского союза за счет государств региона является геополитической необходимостью и должно проходить быстрее.

Процесс Брдо-Бриони был учрежден в 2013 году по инициативе президентов Словении и Хорватии. Основной задачей данной инициативы является оказание содействия со стороны Любляны и Загреба евроинтеграции Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии, а также непризнанного Косова. Саммиты в данном формате проводятся ежегодно.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.