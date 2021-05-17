Премьер Эстонии считает, что русскоязычные жители страны хотят образование на эстонском

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с утверждением, что русскоязычные жители республики в своем большинстве выступают за получение образования на эстонском языке, поскольку оно дает больше возможностей при устройстве на работу. Соответствующее мнение глава правительства выразила в понедельник в интервью британской вещательной корпорации "Би-би-си".

"Русскоязычные жители составляют хоть и значительную, но меньшую часть населения. Сейчас ведутся споры о том, на каком языке для них должно вестись образование - на русском или на эстонском. У нас есть исследования, которые показывают, что даже русскоязычное меньшинство хочет получать образование на эстонском, поскольку они понимают, что их дети [в таком случае] получат лучшее образование, а также будут иметь больше возможностей на рынке труда, если они говорят по-эстонски", - сказала Каллас.

При этом она не согласилась с мнением журналиста "Би-би-си" о том, что русскоязычное население Эстонии ущемлено в правах. "Они не [граждане второго сорта]. У них такие же социальные права, за исключением права избирать парламентариев", - указала премьер, добавив, что "Эстония как маленькая страна должна защищать свой язык".

В апреле министр государственного управления Эстонии Яак Ааб сообщил, что русские школы Эстонии не будут переведены на эстонский язык обучения, пока в правящую коалицию республики входит Центристская партия, которую он представляет. В свою очередь Каллас, возглавляющая Партию реформ, заявила газете Postimees, что как только кризис, связанный с распространением коронавируса, будет разрешен, вопросу перевода школьного образования на эстонский язык "снова придется уделить внимание". По словам министра образования и науки Лийны Керсны, план полного перехода школьного образования в Эстонии на государственный язык будет готов к ноябрю.

В разных регионах Эстонии действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах республики обучаются свыше 20% всех учащихся средних общеобразовательных заведений страны. Преподавание в них ведется по системе "60 на 40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.

МИД РФ неоднократно обращал внимание Таллина на необходимость решения проблемы с дискриминацией русскоязычного населения и политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Эстонии.