Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства ФРГ с Израилем

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в понедельник телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого обсуждалось обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Канцлер снова решительно осудила продолжающиеся из сектора Газа ракетные атаки на Израиль и заверила премьер-министра в солидарности правительства ФРГ. Она подчеркнула право Израиля защищаться от нападений", - сообщил Зайберт.

Меркель, по его словам, "также подчеркнула, что правительство ФРГ будет и впредь решительно противодействовать акциям протеста в Германии, которые распространяют ненависть и антисемитизм".

"В свете того, что погибло много мирных жителей с обеих сторон, канцлер выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий", - подчеркнул представитель кабмина.