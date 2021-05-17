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Глава МИД Франции призвал Баку и Ереван условиться о выводе сил Азербайджана из Армении

Жан-Ив Ле Дриан напомнил о большой озабоченности Франции и ее приверженности сохранению территориальной целостности Армении

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Баку и Ереван договориться о выводе войск Азербайджана с армянской территории. Об этом сообщили в понедельник во французском дипломатическом ведомстве по итогам телефонных переговоров министра с азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Арой Айвазяном.

"В связи с недавней напряженностью на границе Армении и Азербайджана Жан-Ив Ле Дриан напомнил о большой озабоченности Франции и ее приверженности сохранению территориальной целостности Армении", - отметили во французском МИД. "Франция пристально следит за ситуацией и призывает стороны продолжать дискуссии с целью обеспечения безотлагательного вывода азербайджанских сил с армянской территории", - подчеркнули в министерстве.

Теги
АзербайджанАрменияФранция
Палестино-израильский конфликт
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