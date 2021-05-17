Генконсульство США в Екатеринбурге сообщило о сокращении штата сотрудников

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Генеральное консульство США в Екатеринбурге сократит штат сотрудников по требованию правительства РФ. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Facebook диппредставительства.

"Мы вынуждены сообщить с глубоким сожалением, что обновление страницы консульства США в социальной сети Facebook будет приостановлено в связи с сокращением штата наших сотрудников по требованию правительства РФ", - говорится в сообщении.

В понедельник генконсульство США в Екатеринбурге опубликовало прощальное обращение своей главы Эми Сторроу. В нем сообщалось, что она покидает должность на Урале. Генконсул выразила надежду на скорое возобновление в полном объеме работы диппредставительства в Екатеринбурге.

Ранее американская сторона объявила, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.