Франция и Египет призвали положить конец конфликту на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Президенты Франции и Египта Эмманюэль Макрон и Абдель Фаттах ас-Сиси потребовали скорейшего прекращения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в понедельник в Елисейском дворце по итогам двусторонних переговоров.

"Главы Франции и Египта подчеркнули необходимость положить конец конфронтации на Ближнем Востоке", - подчеркнули в администрации французского лидера. "Президенты выразили крайнюю озабоченность в связи с продолжающейся эскалацией насилия и многочисленными жертвами среди мирного населения", - отметили в Елисейском дворце.

Париж и Каир "намерены координировать усилия с тем, чтобы содействовать быстрому прекращению огня и избежать расширения конфликта", указали в администрации Макрона. Президент Франции подтвердил свою поддержку усилиям, которые предпринимает Египет в целях урегулирования ближневосточного конфликта.

Ранее в этот же день глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри, обсудив шаги по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - свыше 200.