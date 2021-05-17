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Глава МВД Сербии заявил, что Белград доволен приобретенной у Москвы военной техникой

Александар Вулин заявил, что речь идет, в частности, о комплексах ПВО "Панцирь С-1" и вертолетах Ми-35

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Белград доволен военной техникой, приобретенной в России, в частности, комплексами ПВО "Панцирь С-1" и вертолетами Ми-35. Об этом заявил в интервью ТАСС министр внутренних дел Сербии Александар Вулин, до октября 2020 года занимавший пост главы Минобороны республики.

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"Российская техника нам хорошо известна, мы ее используем. Мы весьма довольны тем, что купили некоторые из самых современных боевых систем, таких как, например, комплексы ПВО "Панцирь С-1", вертолеты Ми-35 и многие другие средства, которые были действительно необходимы нашей армии", - сказал он.

По словам министра, Сербию часто критикуют из-за того, что она вооружает свои войска, задаваясь вопросом о причинах этого. "Сербия является нейтральной страной, нам надо быть настолько сильными, чтобы самим себя защищать. Никто не спрашивает страны НАТО, зачем они вооружаются. Против Сербии? Недостаточно сил НАТО, чтобы еще и наши соседи дополнительно вооружались?" - пояснил он.

Вулин, комментируя перспективы новых закупок, отметил, что решение об этом принимают президент страны и министерство обороны. "Уверен, что мы выберем самое подходящее и самое выгодное для нас", - добавил министр.

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