Глава МВД Сербии заявил, что Белград доволен приобретенной у Москвы военной техникой

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Белград доволен военной техникой, приобретенной в России, в частности, комплексами ПВО "Панцирь С-1" и вертолетами Ми-35. Об этом заявил в интервью ТАСС министр внутренних дел Сербии Александар Вулин, до октября 2020 года занимавший пост главы Минобороны республики.

"Российская техника нам хорошо известна, мы ее используем. Мы весьма довольны тем, что купили некоторые из самых современных боевых систем, таких как, например, комплексы ПВО "Панцирь С-1", вертолеты Ми-35 и многие другие средства, которые были действительно необходимы нашей армии", - сказал он.

По словам министра, Сербию часто критикуют из-за того, что она вооружает свои войска, задаваясь вопросом о причинах этого. "Сербия является нейтральной страной, нам надо быть настолько сильными, чтобы самим себя защищать. Никто не спрашивает страны НАТО, зачем они вооружаются. Против Сербии? Недостаточно сил НАТО, чтобы еще и наши соседи дополнительно вооружались?" - пояснил он.

Вулин, комментируя перспективы новых закупок, отметил, что решение об этом принимают президент страны и министерство обороны. "Уверен, что мы выберем самое подходящее и самое выгодное для нас", - добавил министр.