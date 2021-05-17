Глава МВД Сербии заявил, что Косово саботирует диалог по указке извне

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Решение руководства Косова препятствовать переговорному процессу не является самостоятельным, это делается по указке внешних сил. Об этом заявил в интервью ТАСС министр внутренних дел Сербии Александар Вулин.

"Для установления мира, для развития и прогресса нужны две стороны, а для войны и конфликта - достаточно только одной. Мы не можем влиять на то, что делает руководство Приштины. Но через их действия мы можем видеть, что на самом деле думают те, кто попытался дать им государство - большие силы, которые стоят за ними, - сказал он. - Не руководство Косова придумало отказываться от диалога, их никто не спрашивал. Им было сказано саботировать диалог".

"Я очень озабочен этим, ведь когда нет разговора, может случиться все, что угодно", - добавил министр.

Вулин обратил внимание на то, что в Косове и Метохии проживают примерно 100 тыс. сербов, на этой территории находятся важнейшие церкви, монастыри, памятники сербской культуры. "Там находится колыбель нашего православия. Я очень озабочен безопасностью и людей, и церквей", - отметил министр.

По его мнению, состояние диалога между Белградом и Приштиной говорит о том, насколько изменились некоторые вещи. "В 2012 году, когда мы начали вести диалог, весь мир, включая Приштину, пытался заставить Сербию сесть за стол переговоров. Они думали, что смогут оказать такое давление, что мы просто поддадимся на это и согласимся с независимостью Косова. Но президент Вучич настолько изменил порядок вещей, что теперь это албанцы не хотят садиться за стол переговоров, они избегают этого. Сейчас они видят, что этот процесс не ведет к их независимости", - напомнил Вулин.

По словам министра, люди, принимающие решения в Приштине, являются членами террористической организации, для которых существует отдельный суд. "Как можно не беспокоиться о том, что может произойти под руководством таких людей?" - указал он.