СМИ: в результате израильского удара в Газе разрушено здание министерства вакуфов

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Здание министерства вакуфов (религиозной собственности) и по делам религии разрушено в понедельник в результате израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Aqsa TV .

По его данным, правительственное учреждение, расположенное в западной части города Газа, было атаковано с воздуха. О пострадавших в результате этого налета информации пока не поступало.

Это уже не первое министерство в палестинском анклаве, которое подвергается атакам. Так, 16 мая боевая авиация разрушила здание министерства труда, зданию еще одного ведомства - министерства социального развития - был причинен существенный ущерб.

Кроме того, неоднократно бомбардировкам подвергались штаб-квартира и офисы МВД контролирующего Газу движения ХАМАС. Помимо этого ВВС в буквальном смысле снесли за последние дни высокоточными бомбами несколько гражданских высоток, в которых располагались как частные апартаменты, так и офисы компаний, торговые центры и представительства многих местных и зарубежных СМИ.