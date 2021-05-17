Израиль ударил по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в Газе

"Истребители нанесли удар по главному оперативному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Эр-Рималь на севере сектора Газа. Оперативный штаб был центральной частью террористической инфраструктуры ХАМАС и служил базой для сотрудников военной разведки", - говорится в заявлении израильской армейской пресс-службы.

Военные отметили, что "перед нанесением удара армия заблаговременно предупредила жителей здания и предоставила им достаточно времени для эвакуации с места". "Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, с тем чтобы избежать нанесения ущерба гражданскому населению во время своей оперативной деятельности", - указали в пресс-службе.