Полиция Чехии начала расследование несостоявшейся поездки вице-премьера Гамачека в Россию

ПРАГА, 17 мая. /ТАСС/. Национальный центр борьбы с организованной преступностью (НЦБОП, входит в структуру полиции) Чехии приступил к расследованию обстоятельств намечавшейся на апрель поездки первого вице-премьера, главы МВД Яна Гамачека в Россию. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель НЦБОП Ярослав Ибегей.

"НЦБОП приступил к расследованию обстоятельств [несостоявшейся] поездки господина Гамачека в Москву в связи с имеющимися подозрениями в совершении уголовных преступлений, выражающихся в утечке секретной информации и злоупотреблении служебным положением. Контроль за ходом расследования осуществляет генеральная прокуратура в Праге", - сказал Ибегей. Он отказался раскрыть иные подробности.

Требования Гамачека

14 мая Гамачек подал в правоохранительные органы Чехии заявление, в котором обвинил в совершении уголовного преступления авторов публикации сетевого издания "Список" от 4 мая. В материале со ссылкой на осведомленный источник утверждалось, что первый вице-премьер планировал посетить 19 апреля Россию, чтобы договориться "замять" скандал со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в обмен на получение республикой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и согласие Москвы провести встречу президентов РФ и США в Праге.

Первый вице-премьер намерен потребовать от издателя "Списка" выплаты 10 млн крон (около €400 тыс.) в качестве компенсации. Гамачек категорически отвергает подозрения в его адрес, озвученные в материале издания. Он связывает публикацию с предстоящими 8-9 октября парламентскими выборами в Чехии и намерением политических противников навредить Чешской социал-демократической партии, которую он возглавляет.

Несостоявшаяся поездка

Гамачек ранее сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора, а также посла Чехии в Москве". По словам вице-премьера, единственной темой этих встреч было обсуждение последствий скандала во Врбетице для национальной безопасности республики и ее отношений с РФ.

Резкое ухудшение российско-чешских отношений произошло после того, как власти Чехии 17 апреля выступили с утверждением о выяснении новых обстоятельств инцидента в деревне Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. По версии чешской стороны, к этому инциденту причастны российские спецслужбы, в розыск даже были объявлены Руслан Боширов и Александр Петров. После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которых посчитала офицерами российских спецслужб.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.