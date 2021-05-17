Госсекретарь США и глава МИД Иордании призвали к спокойствию на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади высказались за скорейшее обеспечение "устойчивого спокойствия" в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил в понедельник по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Блинкен и ас-Сафади "выразили взаимную обеспокоенность насилием в Израиле, а также на Западном берегу [реки Иордан] и в секторе Газа". "Оба согласились с неотложностью работы в направлении обеспечения устойчивого спокойствия", - подчеркнул Прайс.

Согласно изложенной им информации, Блинкен "подтвердил, что как израильтяне, так и палестинцы одинаково заслуживают того, чтобы жить в безопасности". Госсекретарь США также поблагодарил главу МИД Иордании за усилия Аммана "в поддержку мира на Ближнем Востоке".

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.