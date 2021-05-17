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Палестино-израильский конфликт
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Истребители и беспилотники Израиля атаковали пять домов командиров ХАМАС в Газе

Эти дома использовались в качестве военных штабов радикалов
© REUTERS/Suhaib Salem

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Истребители и беспилотники Армии обороны Израиля нанесли в понедельник удары по пяти домам командиров ХАМАС по всему сектору Газа, которые использовались в качестве военных штабов радикалов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Истребители и БПЛА атаковали пять домов командиров ХАМАС по всему сектору Газа. Атакованные дома использовались как террористические штабы", - говорится в заявлении военных. "Армия обороны Израиля атакует террористические цели по всему сектору Газа и действует со всей необходимой силой", - подчеркнули в пресс-службе.

С 10 мая между группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. С палестинской - только в секторе за неделю число жертв бомбардировок уже превысило 200 человек, ранения получили свыше 1,3 тыс.

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