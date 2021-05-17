Армия Израиля сообщила о 3 350 ракетах, выпущенных из сектора Газа с 10 мая

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю 3 350 ракет, 90% которых перехвачено системой ПВО "Железный купол". Об этом в понедельник сообщила Армия обороны Израиля.

"На 19:00 понедельника с начала кампании [против радикалов 10 мая] около 3 350 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Из них около 500 упали в секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила около 90% из них", - говорится в заявлении армии.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.