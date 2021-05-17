Украина включила в черный список создателей российского фильма о Крыме

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности страны внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, трех российских актеров, а также режиссера, оператора и композитора музыки для фильма "Пункт пропуска. Офицерская история". Это следует из обновленного ведомством в понедельник перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности страны.

В него включены российские актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев, актриса и режиссер Вера Соколова, оператор Леонид Рудкевич и композитор Евгений Ширяев. Они принимали участие в создании российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история" (2021 год), который повествует о реальной истории двух военнослужащих-крымчан, попавших в плен Службы безопасности Украины.

Таким образом, в черном списке лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, находится 187 человек. Это в том числе такие деятели российской культуры, как Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели, Михаил Боярский. Список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор перечень периодически пополняется. Всем оказавшимся в нем запрещен въезд на Украину.