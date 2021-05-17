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Палестино-израильский конфликт

Блинкен утверждает, что США хотят повысить уровень жизни палестинцев

На вопрос, собираются ли США помогать палестинцам, госсекретарь ответил утвердительно

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация хотела бы улучшить материальное положение палестинцев.

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"Мы хотим увидеть возможность сосредоточиться на улучшении жизни палестинцев в материальном плане, - сказал Блинкен в интервью датскому телеканалу TV 2, стенограмму которого распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента. - У людей должна быть надежда на лучшее будущее, мы все должны работать над этим".

На вопрос, собираются ли США помогать палестинцам, госсекретарь ответил утвердительно. "Да, конечно. Думаю, что это очень важно, - отметил он. - Думаю, у нас всех есть обязательство, ответственность сделать это". Глава внешнеполитического ведомства при этом не пояснил, в чем может выражаться содействие.

"Первое, что необходимо сделать, это остановить насилие, восстановить спокойствие, а затем работать над материальными изменениями в жизни людей", - сказал он.

С 10 мая между группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. С палестинской стороны только в секторе Газа за неделю число жертв бомбардировок уже превысило 200 человек, ранения получили свыше 1,3 тыс.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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