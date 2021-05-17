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Палестино-израильский конфликт
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Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаковать радикалов в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Михаил Метцель/ТАСС
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Михаил Метцель/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Израильские военные продолжат атаковать объекты радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа и сделают все необходимое для восстановления спокойствия. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совещания в здании Минобороны в Тель-Авиве с руководителями силовых ведомств.

"Я только что провел совещание по оценке ситуации [в области безопасности], а также согласование оперативных планов с министром обороны, начальником Генштаба Армии обороны Израиля, главами Совета национальной безопасности, [спецслужбы] ШАБАК, [разведки] "Моссад". Директива - продолжить нанесение ударов по объектам террористов. Мы продолжим принимать все необходимые меры для восстановления спокойствия и обеспечения безопасности всех жителей Израиля", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

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