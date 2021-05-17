СМИ: палестинец погиб в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Один палестинец погиб, десятки получили ранения в возобновившихся в понедельник столкновениях с израильскими сотрудниками правопорядка на Западном берегу Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA .

По его информации, погибшим является юноша по имени Убейда Акрам. Он получил смертельное ранение в результате выстрела сотрудников израильской пограничной полиции на входе в лагерь беженцев Эль-Уруб к северу от города Хеврон (Эль-Халиль).

В других столкновениях на Западном берегу, в частности близ городов Вифлеем, Иерихон, Дженин и Наблус, ранения получили десятки арабов, сообщает источник WAFA в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

Ранее контролирующее сектор Газа движение ХАМАС призвало жителей Западного берега Иордана выйти во вторник на всеобщую забастовку и вступить в открытые столкновения с израильскими силовиками.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.