СБ ООН проведет 18 мая еще одни консультации по палестино-израильскому урегулированию

ООН, 17 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 18 мая в четвертый раз за последнюю неделю проведет консультации по палестино-израильскому урегулированию, чтобы вновь попытаться выработать совместное заявление. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в организации.

"Китай, Тунис и Норвегия предложили вернуться к обсуждению данной темы во вторник в формате закрытых консультаций", - сказал собеседник агентства. Ранее США трижды блокировали совместное заявление Совбеза по эскалации конфликта в Израиле и секторе Газа.