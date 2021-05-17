Эрдоган проклял Австрию за вывешивание израильских флагов на госучреждениях

АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник во время выступления в Анкаре, что проклинает австрийские власти за то, что они вывесили флаги Израиля на госучреждениях.

"Проклинаю австрийское государство, вывесившее флаги Израиля на здании офиса канцлера. Вывешивать флаг террористического государства на здании госучреждения - значит быть заодно с террором. Австрия, по всей видимости, пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею [в прошлом] геноцид евреев", - цитирует турецкого лидера телеканал CNN Türk.

Он также добавил, что все остальные государства, выразившие поддержку действиям Израиля в секторе Газа, "останутся в истории как страны, потворствовавшие убийству детей".

Палестинские радикальные группировки в прибрежном анклаве и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и почти 6 тысячах раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.