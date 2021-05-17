Блинкен обсудил с главой МИД Израиля пути выхода из ближневосточного конфликта

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Израиля Габи Ашкенази пути выхода из продолжающегося палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, распространенном по итогам переговоров.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили "усилия США по прекращению насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских мирных жителей, включая детей", сообщил дипломат. "Они обсудили пути продвижения вперед (для выхода из кризиса - прим. ТАСС), и госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с Израилем, палестинскими властями и другими заинтересованными сторонами в регионе в рамках наших дипломатических усилий с целью снизить напряженность и положить конец боевым действиям", - указал Прайс.