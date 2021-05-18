США призвали к переговорам о демаркации границ между Арменией и Азербайджаном

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник в отдельных телефонных разговорах с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал к проведению переговоров о демаркации границ между их странами. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, распространенном по итогам переговоров.

"Он (Салливан - прим. ТАСС) выразил обеспокоенность по поводу обострившейся недавно напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что военные передвижения вблизи недемаркированных границ являются безответственными и провокационными. Он приветствовал продолжающиеся переговоры между двумя сторонами и приверженность обоих лидеров к мирному решению этого вопроса. Кроме того, он подчеркнул необходимость проведения официальных обсуждений вопроса о демаркации международной границы между двумя странами", - отметила Хорн.