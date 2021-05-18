СМИ: Египет призвал Израиль воздержаться от ударов по медицинским объектам в Газе

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Египет призвал Израиль не увеличивать интенсивность ракетных обстрелов сектора Газа и воздержаться от нанесения ударов по медицинским объектам. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

"Каир связался с израильскими официальными лицами и попросил их не наращивать темпы операции, а также воздержаться от нанесения ударов по объектам медицинского назначения", - цитирует телеканал свой источник.

Египет предпринимает активные посреднические усилия, пытаясь добиться от сторон прекращения огня, однако они пока не увенчались спехом.

В понедельник Минздрав прибрежного анклава объявил о прекращении тестирования населения на коронавирус из-за остановки в результате израильских обстрелов единственной в анклаве лаборатории. "Ракетные обстрелы министерства здравоохранения и клиники Эр-Рималь привели к полной остановке работы единственной лаборатории по выявлению коронавируса, - говорится в заявлении ведомства. - С сегодняшнего дня тестирование населения прекращается".

По данным израильской армии, с 10 мая палестинские радикалы выпустили по Израилю 3 350 ракет, 90% которых перехвачено системой ПВО "Железный купол". За это же время в анклаве было поражено более 1 500 целей, многие ракеты упали на жилые дома. В ночь на воскресенье в результате обстрела квартала Эль-Вахда в Газе многие дома оказались уничтожены. Из-под развалов были извлечены тела 42 человек, среди которых много маленьких детей. Общее число жертв обстрелов в секторе Газа уже превысило 200 человек.

Тем временем государственное радио Kan со ссылкой на израильский высокопоставленный источник сообщило в понедельник, что о прекращении огня в секторе Газа в настоящий момент речи не идет, так как не достигнуты цели израильской операции в палестинском анклаве.